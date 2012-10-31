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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 10:05 BJT

〔中港个股〕工行未来息差可能会上下波动,但可以保持稳定--行长

路透北京10月31日电---全球最大市值银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周三表示,工行未来息差可能会上下波动,但可以保持稳定.

他在分析师业绩发布会上并称,工行9月末小微企业贷款不良率为1.32%,长三角地区不良率为0.77%.路透获得了该会议纪要.

工行上日公布的业绩显示,第三季度净利同比增长15%,基本符合市场预期,主要得益于净利息收益率(净息差)上升,三季度净息差2.67%,较上半年末数据上升.[ID:nSB2075561](完)

--发稿 张胜男; 撰写 宿泱韫; 审校 张喜良

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