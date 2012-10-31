〔中港个股〕工行未来息差可能会上下波动,但可以保持稳定--行长

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透北京10月31日电---全球最大市值银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周三表示,工行未来息差可能会上下波动,但可以保持稳定.
他在分析师业绩发布会上并称,工行9月末小微企业贷款不良率为1.32%,长三角地区不良率为0.77%.路透获得了该会议纪要.
工行上日公布的业绩显示,第三季度净利同比增长15%,基本符合市场预期,主要得益于净利息收益率(净息差)上升,三季度净息差2.67%,较上半年末数据上升.[ID:nSB2075561](完)
--发稿 张胜男; 撰写 宿泱韫; 审校 张喜良
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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