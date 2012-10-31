《全球重要经济事件一览表》--10月31日-11月7日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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10月31日(三)
布鲁塞尔--欧元区财长召开电话会议,讨论希腊问题.
日本大阪--欧洲央行执委科尔出席2012年国际银行营运研讨会(SIBOS),并在题为"2020年欧洲金融市场基础建设将是什么样子?"发表开幕词(0030).科尔出席主题为"对话欧洲央行执委科尔"的活动(0500).
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席央行欧洲体系宏观审慎研究网络(MaRs)第二次会议的"欧盟银行业联盟"政策小组活动(1315).
渥太华--加拿大央行总裁卡尼和加拿大央行副总裁麦克勒姆出席参议院常务委员会银行业、贸易和商务会议(1800).
罗马--"储蓄日"活动.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)、储蓄银行联盟ACRI总裁Giuseppe Guzzetti、ABI银行业联盟总裁Giuseppe Mussari出席(0815).
奥斯陆--挪威央行宣布利率决议(1300).
里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在纽约预测机构俱乐部(New York Forecasters Club)就"货币政策和经济"发表讲话(1645).
马里兰州ELLICOTT--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在马里兰资产建设和社区发展网络年会致开幕词(1330).
11月1日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
东京--日本央行公布10月4-5日货币政策会议记录(2350).
田纳西州查特怒加--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在查特怒加扶轮社讲话(1630).
麻省卫斯理--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话(2100).
11月2日(五)
盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储西雅图分行举办的社区领袖午餐会上就经济前景发表讲话(1825).
11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副手会议(至11月4日).
11月4日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副手会议(最后一日).
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(至11月5日).
11月5日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(最后一日).
11月6日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
印度古尔冈--全球经济论坛印度峰会(至11月8日).
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).
11月7日(三)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月8日).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月24日执委会货币政策会议纪录.
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。