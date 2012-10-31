《投资建议》桑迪过后股市恐有震荡,操作宜关注保险博彩及家居修缮股

路透纽约10月30日电---猛烈飓风桑迪(Sandy)袭击美国东海岸后,居民和企业正在清理飓风留下的瓦砾,投资者则将目光投向市场反应,准备作多或作空保险股、博彩股和家居修缮类股.

美国股市周一和周二休市,为1888年大暴雪以来首次因为天气原因而闭市两天.

虽然没有多少分析师或策略师认为周三市场恢复交易时会有太大波动,但可能会有一些震荡,因为正好赶上许多共同基金会计年度结束.基金经理认为,这可能会给当天的市场带来额外一波抛售.

由于税制的原因,许多基金不得不在周三交易结束前把表现不佳的股票都卖掉,避免因投资组合的增值而纳税.Hodges Capital的共同基金经理人Eric Marshall表示,他的公司将把原计划周一和周二的卖出操作都推到周三.

"因此市场除了对飓风影响作出反应外,还会有一些额外的波动."他说.

另外,大量Facebook(FB.O)员工持股的禁售期到周一结束,周三可以卖出,这也会让市场更趋动荡.

以下是投资者和分析师为市场恢复交易准备的一些策略.

**受影响板块**

分析师表示,家居修缮公司、保险商、博彩公司以及公用事业公司可能在市场开盘时有剧烈走势.

在遭洪水侵袭的亚特兰大,拥有博彩业务的娱乐公司最可能受到风暴的实质影响,Biltmore Capital资金管理人Tim Ralph表示.

"这些大型旅店尚未公布地产损失,但必须预期到他们的博彩营收将大幅下滑,"他在周二下午表示.

比如,在亚特兰大运营四家赌场的Caesars Entertainment (CZR.O).美高梅(MGM)(MGM.N)就座落在该市高端Borgata赌场后面.

Verizon (VZ.N)、Consolidated Edison (ED.N) 和Comcast (CMCSA.O)在内的公用事业股亦会大幅下滑,因善后及相关加班成本,Ralph表示.

基金经理人Marshall表示,对保险商的影响还待观察.

"目前尚难以完全计算出受灾程度,"他说.尤其因桑迪席卷的区域拥有全美国约六分之一的人口.

Rehmann的经理Joe Heider说,周三开盘股市可能会震荡,因为积累了大量订单流,但到午后波动就会平复下来.他预期保险商股受创将最深.

欲作空保险业的投资者可能会选择作空规模达1.16亿美元的SPDR标普保险上市交易基金(KIE).这支基金管理费标准为每投资100美元收取0.35美元,基金包括美国44家保险商,持仓规模最大的包括Progressive (PGR.N)和Arch Capital (ACGL.O).

有些基金经理预期股价下跌将成为买入良机,因为飓风带来的损失会令保险商借机上调价格.

"我们列了一份清单,包含我们认为可能会低开的股票,这就是买入的好时机,"Villere基金经理Sandy Villere说."最终保险商可能借机上调价格,这或将利好公司.从营运的角度来看,飓风不会影响公司获利能力."

但有一只股票他不会押注做多:发电机制造商Generac(GNRC.N)."我不断接到客户要求买进Generac的电话,我不得不解释道(该公司股价)已经扬升...这场游戏已经结束."Generac股价上周上升8.7%,因人们预期受风暴影响,发电机的需求会大增.

Marshall指出,家得宝(HD.N)和Lowes(LOW.N)等家居修缮公司开盘可能就会大幅波动,但录得的那些涨幅或跌幅在未来的两或三周里将无法维系.他称,届时投资者将重新关注大选及明年初可能出现的财政悬崖.

Schaeffer's Investments研究主管Todd Salamone称,市场重开可能就像经历了长周末一样.他表示,"问题是什么消息会被消化,"消息包括周二日本央行的刺激举措以及Case-Schiller房价指数得到改善.政府将于周五发布的月度失业报告也将受到关注.

Cetera Financial Group市场策略师Brian Gendreau称,市场往往在自然灾害过后的五日内反弹至先前的水准.日本的海啸则是例外情况.

他表示,"美国经济规模庞大,虽然这场风暴可能造成数以十亿美元计的损失,但实际上在国内生产总值(GDP)中的比重却很小."(完)