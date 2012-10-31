《中国债券市场每日交易备忘》--10月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国铁道部100亿元七年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间3.77%-4.77% 铁道部100亿元20年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间为4.27%-5.27% 中粮集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和中信银行主承 营口港务集团12亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 中国国航( 601111.SS )( 0753.HK )60亿元七年期(5+2)中期票据簿记建档(主体评级AAA),中行和国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 重庆江北国资管理公司18亿元七年期固息债1280319,票面利率7.20% 宜昌财政经济开发投资公司15亿元七年期固息债1280320,票面利率7.12% 张家界经济发展投资集团8亿元七年期固息债1280331,票面利率7.40% 恩施城投8亿元七年期固息债1280338,票面利率7.55% 上海闵行城建16亿元七年期固息债1280343,票面利率6.48% 保利集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280356,票面利率5.03% 正泰集团5亿元一年期短融041252051,票面利率5.03% 广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融041262040,票面利率4.50% 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融041251034,票面利率4.71% 厦门路桥建设集团12亿元一年期短融041260072,票面利率4.83% 光明食品集团10亿元一年期短融041270006,票面利率4.71% 中大股份( 600704.SS )3亿元一年期短融041255018,票面5.03% 大唐新能源( 1798.HK )20亿元一年期短融041256034,票面利率4.35% 中国水电四川电力开发公司7亿元五年期中票1282440,票面利率5.95% 中国航空集团10亿元三年期中票1282441,票面利率4.58% 贵州赤天化集团4亿元五年期中票1282439,票面利率5.95% ============================================================================== 三、缴款: 兴化城投12亿元六年期固息债1280350,票面利率7.25% 黄石城投12亿元七年期固息债1280355,票面利率6.96% 西部矿业集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280359,票面利率5.80% 云南省电力7亿元一年期短融 四川长虹集团10亿元三年期中票 恒天集团5亿元七年期中票 恒天集团5亿元七年期中票 陕西电子信息集团8亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行150亿元10年期固息债080418付息,票面利率3.75% 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )50亿元五年期中票0882026付息,票面利率4.58% 联想控股29亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180152付息,票面利率5.80% 新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180153付息,票面利率6.47% 云铝股份( 000807.SZ )2亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182295付息,基本利差3.65% 浙江物产集团8亿元三年期中票1182296付息,票面利率6.10% 沙钢集团20亿元五年期中票1182297付息,票面利率6.28% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --主体评级连遭下调的中国新疆中基实业股份有限公司( 000972.SZ )周三公告称,将于11月7日 (下周三)如期兑付短融"11新中基CP001"CN041158011=CFXS.这是继江西赛维LDKLDK.N后, 又一只被连续下调主体评级的发行人如期偿还公开债务.[ID:nSB2076649] --中国证券报周三报导,今年前三季度,2,493家上市公司实现净利润合计1.5万亿元人民币, 同比下降2.07%,延续了上半年的疲弱态势.其中16家上市银行当期共实现净利润约8,128亿元, 占全部上市公司净利达54%.[ID:nSB2076313] --上海证券报周三报导,在中国国家发改委酝酿电煤价格彻底市场化情况下,电力企业联合会 发布报告建议,完善煤电联动政策,明确煤电联动的触发启动点等,以减轻电力企业负担. [ID:nSB2076545] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/刘昕; 审校 边竞/曹巍浩