版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 10:03 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国铁道部100亿元七年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间3.77%-4.77%
  铁道部100亿元20年期固息债10:00-11:00招标,招标利率区间为4.27%-5.27%
  中粮集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和中信银行主承
  营口港务集团12亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承
  中国国航(601111.SS)(0753.HK)60亿元七年期(5+2)中期票据簿记建档(主体评级AAA),中行和国开行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  重庆江北国资管理公司18亿元七年期固息债1280319,票面利率7.20%
  宜昌财政经济开发投资公司15亿元七年期固息债1280320,票面利率7.12%
  张家界经济发展投资集团8亿元七年期固息债1280331,票面利率7.40%
  恩施城投8亿元七年期固息债1280338,票面利率7.55%
  上海闵行城建16亿元七年期固息债1280343,票面利率6.48%
  保利集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280356,票面利率5.03%
  正泰集团5亿元一年期短融041252051,票面利率5.03%
  广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融041262040,票面利率4.50%
  酒泉钢铁集团55亿元一年期短融041251034,票面利率4.71%
  厦门路桥建设集团12亿元一年期短融041260072,票面利率4.83%  
  光明食品集团10亿元一年期短融041270006,票面利率4.71%
  中大股份(600704.SS)3亿元一年期短融041255018,票面5.03%
  大唐新能源(1798.HK)20亿元一年期短融041256034,票面利率4.35%
  中国水电四川电力开发公司7亿元五年期中票1282440,票面利率5.95%
  中国航空集团10亿元三年期中票1282441,票面利率4.58%
  贵州赤天化集团4亿元五年期中票1282439,票面利率5.95%  
  ==============================================================================
  三、缴款: 

  兴化城投12亿元六年期固息债1280350,票面利率7.25%
  黄石城投12亿元七年期固息债1280355,票面利率6.96%
  西部矿业集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280359,票面利率5.80%
  云南省电力7亿元一年期短融
  四川长虹集团10亿元三年期中票
  恒天集团5亿元七年期中票
  恒天集团5亿元七年期中票
  陕西电子信息集团8亿元五年期中票
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  农业发展银行150亿元10年期固息债080418付息,票面利率3.75%
  中国铝业(601600.SS)(2600.HK)50亿元五年期中票0882026付息,票面利率4.58%
  联想控股29亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180152付息,票面利率5.80%
  新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180153付息,票面利率6.47%
  云铝股份(000807.SZ)2亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182295付息,基本利差3.65%
  浙江物产集团8亿元三年期中票1182296付息,票面利率6.10%
  沙钢集团20亿元五年期中票1182297付息,票面利率6.28%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --主体评级连遭下调的中国新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)周三公告称,将于11月7日
(下周三)如期兑付短融"11新中基CP001"CN041158011=CFXS.这是继江西赛维LDKLDK.N后,
又一只被连续下调主体评级的发行人如期偿还公开债务.[ID:nSB2076649]
  --中国证券报周三报导,今年前三季度,2,493家上市公司实现净利润合计1.5万亿元人民币,
同比下降2.07%,延续了上半年的疲弱态势.其中16家上市银行当期共实现净利润约8,128亿元,
占全部上市公司净利达54%.[ID:nSB2076313]
  --上海证券报周三报导,在中国国家发改委酝酿电煤价格彻底市场化情况下,电力企业联合会
发布报告建议,完善煤电联动政策,明确煤电联动的触发启动点等,以减轻电力企业负担.
[ID:nSB2076545]
  ==============================================================================

  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/刘昕; 审校 边竞/曹巍浩

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐