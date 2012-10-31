〔路透专访〕中兴通讯料明年智能手机出货量达5,000万部,今年约3,500万部

路透上海10月31日电---全球第四大智能手机生产商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)高层周三表示,将抓住全球智能手机销量快速成长这一机遇,主攻中国及欧美主要市场.明年该公司智能手机出货量争取达到5,000万部,今年出货量在3,500万部左右.

"我们对明年智能手机(增长)非常看好."公司执行董事,执行副总裁何士友在接受路透专访时指出,中国及美国、欧洲、日本等经济发达国家的移动终端市场发展非常迅速,亚太及拉美对移动互联网需求亦在上升,全球智能手机的总容量肯定会增加.

据IDC最新数据,中兴通讯第三季智能手机销量为750万部,市场份额由去年同期的3.3%提高至4.2%,在全球同行中首次排名第四位,较上季排名提高一位,并与排名第三的Research In MotionRIMM.O市场份额仅差0.1个百分点.后者销量为770万部,占比为4.3%.

IDC报告显示,排名前两位的依然是三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O),两者的市场份额分别为31.3%和15%.

中兴通讯及其竞争对手--华为[HWT.UL],已经从增速放缓的电信网络设备领域,向消费电子设备领域进行多元化发展.中兴通讯此前曾表示,计划将消费类设备销售占全部收入的比重,提高至2015年的50%,而公司上半年消费终端的销售占比为33%.(完)