〔路透专访〕中兴通讯料明年智能手机出货量达5,000万部,今年约3,500万部

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透上海10月31日电---全球第四大智能手机生产商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)高层周三表示,将抓住全球智能手机销量快速成长这一机遇,主攻中国及欧美主要市场.明年该公司智能手机出货量争取达到5,000万部,今年出货量在3,500万部左右.
"我们对明年智能手机(增长)非常看好."公司执行董事,执行副总裁何士友在接受路透专访时指出,中国及美国、欧洲、日本等经济发达国家的移动终端市场发展非常迅速,亚太及拉美对移动互联网需求亦在上升,全球智能手机的总容量肯定会增加.
据IDC最新数据,中兴通讯第三季智能手机销量为750万部,市场份额由去年同期的3.3%提高至4.2%,在全球同行中首次排名第四位,较上季排名提高一位,并与排名第三的Research In MotionRIMM.O市场份额仅差0.1个百分点.后者销量为770万部,占比为4.3%.
IDC报告显示,排名前两位的依然是三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O),两者的市场份额分别为31.3%和15%.
中兴通讯及其竞争对手--华为[HWT.UL],已经从增速放缓的电信网络设备领域,向消费电子设备领域进行多元化发展.中兴通讯此前曾表示,计划将消费类设备销售占全部收入的比重,提高至2015年的50%,而公司上半年消费终端的销售占比为33%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)