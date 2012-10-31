〔新债招标〕中国铁道部七年企业债利率4.57%,20年期5.11%--业内人士

路透北京10月31日电---业内人士周三透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.57%;同时招标的20年期品种,中标利率为5.11%.

七年期利率与最近一次招标结果相同,20年期则较上一次的5.16%略走低.

该期债为铁道部今年第七期铁路建设债券,应为年内最后一期铁道债发行.七年期和20年期发行规模均为100亿元人民币.采用单一利率(荷兰式)招标方式,均为固定利率,按年计息.本期债券七年期品种的招标利率区间为3.77%-4.77%,20年期品种的招标利率区间为4.27%-5.27%.

该期债主承销商为申银万国证券、国泰君安证券、国开证券、中信建投证券、安信证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK).经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA.由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.

该期债11月1日开始分销,当日中午12点缴款截止.

在本次债券发行前,今年以来,铁道部已累计发行六期共计1,300亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.(完)