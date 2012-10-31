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市场报道 | 2012年 10月 31日 星期三 11:28 BJT

伊朗限制必需品出口,抵消制裁冲击

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜10月30日电---据伊朗媒体周二报导，伊朗对约50种基本商品发布出口禁令，因在西方加紧对该国制裁之际，该国政府采取措施保障国内必需品供应。

美国和欧洲针对伊朗核计划，对该国实施严厉贸易制裁，对伊朗构成沉重压力。过去一年伊朗石油出口大幅下降。

因人们担心央行无法维护币值，伊朗货币里亚尔汇率重挫，而这加大了进口难度，并推升进口商品价格。

基于伊朗政府禁令，贸易商不得再出口小麦、面粉、糖、红肉（牛羊肉等）以及铝和钢锭等。

政府随后还会公布更进一步的禁止出口商品清单。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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