伊朗限制必需品出口,抵消制裁冲击

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜10月30日电---据伊朗媒体周二报导，伊朗对约50种基本商品发布出口禁令，因在西方加紧对该国制裁之际，该国政府采取措施保障国内必需品供应。
美国和欧洲针对伊朗核计划，对该国实施严厉贸易制裁，对伊朗构成沉重压力。过去一年伊朗石油出口大幅下降。
因人们担心央行无法维护币值，伊朗货币里亚尔汇率重挫，而这加大了进口难度，并推升进口商品价格。
基于伊朗政府禁令，贸易商不得再出口小麦、面粉、糖、红肉（牛羊肉等）以及铝和钢锭等。
政府随后还会公布更进一步的禁止出口商品清单。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。