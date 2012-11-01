〔中国数据〕汇丰10月制造业PMI创八个月高位,预示经济稳步恢复(更新版)

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* 汇丰10月制造业PMI终值大幅回升,创八个月高位
* 新订单12个月来首次升至荣枯线上方
* 宽松政策下,未来几季经济增速逐步恢复
* 数据出炉后中国股市扩大涨幅至1%
路透北京11月1日电---汇丰10月中国制造业PMI终值反弹,并创下八个月来高位,进一步巩固中国经济筑底回升的观点,未来若继续保持宽松政策,预计经济增速将逐步恢复.
Markit提供的新闻稿显示,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至49.5,尽管仍连续12个月处于萎缩区间,但较上月的47.9大幅回升,亦高于初值的49.1,且创下今年2月以来的高点.
"10月PMI终值升至八个月高位,预示中国工业活动继上月略微改善后,继续筑底回升."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.他表示,稍早的政策放松逐步发挥作用,带来新订单的增长,进而推高10月的PMI.不过出口前景仍充满挑战.
10月新订单分项指数一年来首度升至荣枯分水岭上方51.2,主要得益于新客户增多.但由于欧美需求疲软,新出口订单连续六个月处于萎缩区间.
"我们预计当局将维持当前的宽松政策,以此刺激内需、抵御外部环境的疲软,未来几季经济增速将逐渐恢复."屈宏斌表示.
数据公布后,中国股市沪综指.SSEC明显拉升,半小时内涨幅由0.25%扩大至1%.与中国经济联系密切的澳元兑美元AUD=微涨.
继中国央行今年稍早两次降息,两次下调存款准备金率之后,下半年以来,从政府投资项目到稳定外贸的各项政策措施密集出台,中国宏观经济开始企稳回升.9月消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好于预期,工业企业利润也由跌转升.
市场对中国经济前景的预期也趋于乐观.路透在三季度宏观数据后对27家机构的调查结果显示,中国四季度经济增速料反弹至7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.[ID:nSB2058357]
PMI其它分项中,产出指数仍处于萎缩区域,但较上月略微上升.投入价格六个月来首次升至50上方,受访企业普遍称是原材料成本上升所致,相应的,产出价格指数亦六个月来首度升至荣枯线上方.
当月就业指数继续在50下方,但较上月略有上升,近10%的受访者称就业水平有所减少,这主要受企业减产的影响.
浏览汇丰PMI图表,点选链接:(link.reuters.com/buc73t)
周四稍早公布的10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高于上月的49.8. [ID:nSB2078837]
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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