版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 11:35 BJT

〔日本股市〕早盘收高,因部分公司维持财测推动大盘收复昨日失地

路透东京10月31日电---日本股市日经指数周三早盘跳涨1%,因此前小松制作所(6301.T)等公司维持全年财测不变,推动大盘收复昨日失地.日本央行昨日一如预期放宽政策.

权重股Fanuc(6954.T)亦支撑日经指数,此前该公司客户鸿海精密(2317.TW)公布强劲的第三季业绩.

但部分市场参与者称,他们对日经指数涨势不太有信心,因飓风桑迪导致美股此前连休两日,周三恢复交易后对此次灾难将如何反应还是未知数.

"出口商业绩看上去不是很好,这让我们认为近期涨势,包括今天的涨势,都有些脆弱."三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘称.

日经指数.N225早盘收高1%,至8,926.44点,重返25日移动均线上方.目前该均线在8,837.13切入.

东证股价指数.TOPX早盘上涨0.9%至740.30点,成交量为过去90天全天成交量均值的47.8%.(完)

--编译 程琳; 审校 高琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐