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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 11:36 BJT

〔标题新闻〕马来西亚10月棕榈油出口较上月增长10.9%,至1,600,545吨--ITS

注:ITS为船运调查机构Intertek Testing Services.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LU3MW]

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