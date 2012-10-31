肥胖儿童越早减肥越有效--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月30日电---两份欧洲的调查研究显示，减肥项目对年龄较小的儿童也有帮助，肥胖儿童提早行动可以增加其减肥成功率。

超重或肥胖的儿童通常到成人之后也较为肥胖，而这通常与心脏疾病、糖尿病以及其他健康问题相关。

一份刊登在《儿科学与青少年疾病文献》(Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine)的研究显示，荷兰的科学家们发现，3-5岁的超重儿童能够通过减肥干预来获得持续的获益。这种益处可以至少持续至干预项目结束多月之后。

另一份瑞典的报告显示，10岁以下的儿童与青少年接受相似的减肥治疗，儿童要比青少年更加不容易长胖。

“这些结果显示，如果我们尽早地对肥胖儿童进行干预，便能够影响他们的日后的体重。”哈佛大学医学院儿科专家Elsie Taveras称。

Taveras并称，越来越多的证据显示，及早帮助肥胖儿童减肥是解决全球肥胖问题的有效途径。美国疾病控制中心(CDC)的数据显示，2008年全美儿童有三分之一为超重或肥胖。（完）