肥胖儿童越早减肥越有效--研究

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月30日电---两份欧洲的调查研究显示，减肥项目对年龄较小的儿童也有帮助，肥胖儿童提早行动可以增加其减肥成功率。
超重或肥胖的儿童通常到成人之后也较为肥胖，而这通常与心脏疾病、糖尿病以及其他健康问题相关。
一份刊登在《儿科学与青少年疾病文献》(Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine)的研究显示，荷兰的科学家们发现，3-5岁的超重儿童能够通过减肥干预来获得持续的获益。这种益处可以至少持续至干预项目结束多月之后。
另一份瑞典的报告显示，10岁以下的儿童与青少年接受相似的减肥治疗，儿童要比青少年更加不容易长胖。
“这些结果显示，如果我们尽早地对肥胖儿童进行干预，便能够影响他们的日后的体重。”哈佛大学医学院儿科专家Elsie Taveras称。
Taveras并称，越来越多的证据显示，及早帮助肥胖儿童减肥是解决全球肥胖问题的有效途径。美国疾病控制中心(CDC)的数据显示，2008年全美儿童有三分之一为超重或肥胖。（完）
编译：辛毅 发稿：王凤昌
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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