〔中国债市动态〕宽资金续利好短券,新中基CP兑付符预期未明显提振市场

路透上海10月31日电---中国银行间市场短期利率产品周三早盘走势继续向好,因资金面依旧较为宽松.信用产品中,原存违约风险的新中基短融发布兑付公告,但这已在多数机构预期,并未明显提振市场.

交易员并称,与短端收益率的续降相比,中长期品种则因中国经济渐露转好势头而略有承压,需要继续关注包括明日官方PMI在内的经济数据情况.

北京一银行交易表示,因资金向宽,早盘"还是短端好些,中长端还要继续看(经济)数据."

明日(11月1日)中国将公布9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI.路透调查的14位分析师预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.[ID:nSB2072583]

至于将如期兑付的新中基短融,北京另一银行交易员则认为,在山东海龙、江西赛维等示范效应下,新中基CP的到期能够兑付完全在预期之内.因此并未对相应现券产生明显提振.

主体评级连遭下调的中国新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)周三公告,将于11月7日(下周三)如期兑付短融"11新中基CP001"CN041158011=CFXS.[ID:nSB2076649]

剩余期限约一年的国债120019券最新报价tCN120019=CFXS在2.9250%/2.9200%,上日尾盘为2.9700%/2.9400%.资金市场上,在经过上日大挫后,隔夜和七天回购利率再小幅下降,其中七天期加权利率CN7DRP=CFXS跌近5个基点(bp)至3.23%附近.(完)