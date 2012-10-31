〔中国债市动态〕宽资金续利好短券,新中基CP兑付符预期未明显提振市场

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透上海10月31日电---中国银行间市场短期利率产品周三早盘走势继续向好,因资金面依旧较为宽松.信用产品中,原存违约风险的新中基短融发布兑付公告,但这已在多数机构预期,并未明显提振市场.
交易员并称,与短端收益率的续降相比,中长期品种则因中国经济渐露转好势头而略有承压,需要继续关注包括明日官方PMI在内的经济数据情况.
北京一银行交易表示,因资金向宽,早盘"还是短端好些,中长端还要继续看(经济)数据."
明日(11月1日)中国将公布9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI.路透调查的14位分析师预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.[ID:nSB2072583]
至于将如期兑付的新中基短融,北京另一银行交易员则认为,在山东海龙、江西赛维等示范效应下,新中基CP的到期能够兑付完全在预期之内.因此并未对相应现券产生明显提振.
主体评级连遭下调的中国新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)周三公告,将于11月7日(下周三)如期兑付短融"11新中基CP001"CN041158011=CFXS.[ID:nSB2076649]
剩余期限约一年的国债120019券最新报价tCN120019=CFXS在2.9250%/2.9200%,上日尾盘为2.9700%/2.9400%.资金市场上,在经过上日大挫后,隔夜和七天回购利率再小幅下降,其中七天期加权利率CN7DRP=CFXS跌近5个基点(bp)至3.23%附近.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。