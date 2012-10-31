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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 12:11 BJT

《汇市简讯》波林格区间上缘和20日移动均线两头限制美元指数的走势

0349GMT * 风险偏好升温推动美元指数下跌0.35%,今日亚洲市场美元指数窄幅交投 * 波林格区间上缘80.32目前压制美元指数的走势 * 20日移动均线切入位79.72为初道支撑位 * 若收在79.70下方,就将下看波林格区间下缘79.12 * 技术图表:(link.reuters.com/buw63t).(完) --编译 兰秀娟; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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