〔中国汇市〕人民币兑美元早盘受油盘购汇驱动微跌,稍早曾试探区间上限

* 人民币兑美元早盘微跌,因油盘购汇

* 中间价走高,跟随隔夜美元走势

* 油盘购汇外,结汇力量仍不小

* 人民币偏强格局未变

路透北京10月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘略跌.今日中间价受隔夜美元影响走强,且盘中一度试探人民币区间上限,但之后的大额油盘购汇力量显现,令人民币趋弱.

交易员称,早盘出现大额油盘购汇,并带动一波美元买盘,但整体看,人民币偏强格局未变,下午若油盘购汇无法跟上,结汇力道料将继续施压,并可能推动人民币逼近区间上限.

"(早盘)主要是油盘购汇,差不多有15亿...下午就看油盘的力量,如果油盘接不上,人民币还是可能到涨停位的,也可能只是触碰一下涨停位,"北京一国有银行交易员称.

北京时间12:11,人民币兑美元即期报6.2409元,上日收报6.2405元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3002元,上日中间价为6.3028元.

交易员并称,人民币短期升值格局未变,市场上暂时看不出有其他力量来逆转这一趋势,不过,近期人民币/美元即期价格洞穿6.20的可能性亦不大.

对于最近人民币的强势表现,招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出,央行近期对中间价保持较强的掌控力,持续兑美元强势,并激发市场抛售美元,是人民币走升的根本原因.

他并强调,在中间价坚挺之下,企业与银行都意识到,央行不会允许人民币贬值,为了避免潜在的亏损,抛售美元就成为短期的最佳策略,而近期结售汇市场汹涌的美元抛盘也符合这一判断.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历时新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

东京汇市欧元兑美元EUR=持平于1.2963美元,在略低于1.2900处获得良好支撑.这使欧元继续保持在9月中旬以来的1.2800/1.3200区间内.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3533/73,上日尾盘为6.3530.

北京时间12:28,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2425/55元,上一交易日尾盘报6.2425元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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