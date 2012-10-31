《热点透视》高管暗斗或预示苹果黄金时代衰落

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 王丽鑫

路透纽约10月30日电---苹果(AAPL.O)管理层暗斗,或许暗示着黄金时代终结.这家企业的过人之处一直是将艺术与设计完美融合.贾布斯的强烈意志曾使这两者暂时相安无事.在移动软件主管Scott Forstall离开后,软件和硬件都将由设计主管Jony Ive说了算.这是个大问题,因苹果需要两者兼顾.

Forstall多年来一直是软件方面一大主力.他与贾布斯一同在Next工作,后来又追随他回到苹果--先是帮助开发了Macs电脑OS X操作系统,然后又负责用于iPhone和iPad的iOS平台.

不过他的生硬作风和最近的错误决策让公司有充分理由看他离开,甚至连一句客套的工作评价都没有.他的生硬作风让他和Ive很难共事;而最近发布的苹果地图应用一团糟,让执行长库克(Tim Cook)被迫公开道歉.

当然贾布斯从来不怕辞掉不能胜任的员工.他当着在线服务部门MobileMe员工的面解雇该部门主管众人皆知.公司常常鼓励高管要直言不讳,这也帮助防止了委员会设计的糟糕软件被采用.贾布斯掌舵时,不仅能让Forstall和Ive这样两个自负的人一起工作,还能让他们发挥出最好的实力.

Ive将负责软硬件外观和人机互动,这或帮助苹果像贾布斯时代那样将两方面完美融合.高管变动也可能为苹果开启新的世界.

现在移动和Mac软件是由同一高管开发,这可能意味着公司产品对接更加顺畅.Ive的设计灵感或能帮助苹果进军计算机以外的领域--毕竟苹果手机的成功多数归功于iPhone的外观,而这主要是Ive的功劳.

不过苹果在过去十年的卓越成就来自于其出奇的平衡能力.高管争斗可能是公司失去平衡,泯为平常科技企业的第一个征兆.(完)