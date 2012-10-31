〔中国货币市场〕隔夜和七天回购利率趋稳,14天期补跌因资金面预期乐观(更新版)

(新增背景,上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价等)

路透上海10月31日电---中国银行间资金市场周三早盘主要品种利率普降.不过,继昨日大跌后,隔夜和七天利率今日趋稳,降幅收窄;而市场对后续资金面预期乐观,令上日持坚的14天期利率出现补跌,下行幅度明显.

交易员指出,经过昨日公开市场巨量逆回购"哺育"后,隔夜及七天资金利率已经逐渐回归正常.随流动性及市场预期均向好,长期资金利率下滑幅度较大.

北京一银行交易员称,逆回购利率作为市场"标杆"利率的地位逐渐被市场认可,因此资金利率围绕在"标杆"利率附近应属正常.隔夜和7天资金利率已基本调整到位,14天等长期资金也将逐步回调.

"隔夜和七天属于正常回归,在逆回购下方,但偏离不多;...(14天回购利率下行)还是钱松的结果,短期带动长期(下行)会慢慢的袭来."他说.

上海一银行交易员认为,月末各家银行存款基本准备到位,也为宽松市况贡献力量.

因资金面近日连续吃紧,周二央行公开市场共进行了3,950亿元人民币的逆回购,创下单日新高.其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2074387][CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9631 3.0710 -10.79

七天CN7DRP=CFXS 3.2299 3.2794 -4.95

14天CN14DRP=CFXS 4.1922 4.7232 -53.10

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9250 2.5050 42.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1200 3.2000 -8.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 2.5500 55.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0011 3.1000 -9.89

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2200 3.2500 -3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.3000 4.8300 -53.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9550 3.0585 -10.35

七天SHICNYSWD= 3.2183 3.2361 -1.78

三个月SHICNY3MD= 3.7185 3.7193 -0.08

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