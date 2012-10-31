〔中国货币市场〕隔夜和七天回购利率趋稳,14天期补跌因资金面预期乐观(更新版)

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(新增背景,上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价等)
路透上海10月31日电---中国银行间资金市场周三早盘主要品种利率普降.不过,继昨日大跌后,隔夜和七天利率今日趋稳,降幅收窄;而市场对后续资金面预期乐观,令上日持坚的14天期利率出现补跌,下行幅度明显.
交易员指出,经过昨日公开市场巨量逆回购"哺育"后,隔夜及七天资金利率已经逐渐回归正常.随流动性及市场预期均向好,长期资金利率下滑幅度较大.
北京一银行交易员称,逆回购利率作为市场"标杆"利率的地位逐渐被市场认可,因此资金利率围绕在"标杆"利率附近应属正常.隔夜和7天资金利率已基本调整到位,14天等长期资金也将逐步回调.
"隔夜和七天属于正常回归,在逆回购下方,但偏离不多;...(14天回购利率下行)还是钱松的结果,短期带动长期(下行)会慢慢的袭来."他说.
上海一银行交易员认为,月末各家银行存款基本准备到位,也为宽松市况贡献力量.
因资金面近日连续吃紧,周二央行公开市场共进行了3,950亿元人民币的逆回购,创下单日新高.其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2074387][CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9631 3.0710 -10.79
七天CN7DRP=CFXS 3.2299 3.2794 -4.95
14天CN14DRP=CFXS 4.1922 4.7232 -53.10
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9250 2.5050 42.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1200 3.2000 -8.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 2.5500 55.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0011 3.1000 -9.89
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2200 3.2500 -3.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.3000 4.8300 -53.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9550 3.0585 -10.35
七天SHICNYSWD= 3.2183 3.2361 -1.78
三个月SHICNY3MD= 3.7185 3.7193 -0.08
===============================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。