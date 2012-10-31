ok,待英文〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比略降至78.1%

* 未来三个月股票建议配比略降至78.1%

* 维稳行情期望不高,谨慎气氛仍存

* 去库存化周期近结束,周期股受青睐

作者 林琦

路透上海10月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为78.1%,较上月略有回落.中共十八大前大盘出现维稳行情,但大多基金经理仍认为,国内经济趋势并未发生大的变化,目前仍需谨慎以待.

本次共有八位基金经理参与调查,上月股票的持仓建议配比为78.3%.本月债券建议配比降至10.1%,上月为11.8%;而现金建议配比则升至11.8%,上月为9.9%.

"市场在回升之后略显信心不足,上档压力较大,"上海一位基金经理指出,海外资金回流新兴市场的可能性增加,再加上A股进入政治敏感时期,短期大跌的概率较小,但如果基本面没有起色,将压制指数上涨的空间.

中共十八大将于11月8日起召开,会议将选举产生中共新一届领导人.自9月27日起,股市大盘出现一波小反弹,沪综指.SSEC最高涨幅达6.7%;不过随着会议日期的临近,大盘已有所回落,周三早盘收报2,057.431点,期间累计涨幅已缩减至2.7%.

另一位基金经理认为,维稳行情结束后,投资者仍将面对较差的经济基本面,而且经济在短期企稳后,仍可能再次下滑,股市难有表现.

在调查问卷中,基金经理的谨慎气氛扑面而来.在预计下个月股票和债券的配置比例如何调整时,八位基金经理中的六位持维持不变的观点.

此次受访的八位基金经理有六位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,192点,较上月调查时的2,150点有所上升,该预测值较大盘目前位置高出逾6%.有五位基金经理预测沪综指可高至2,200点或以上.

**周期板块建议配比续升**

在行业板块方面,汽车、机械、能源等周期类股的建议配置比例平均值有所上升.这显示越来越多投资界人士接受中国去库存化周期已临近尾声,短期的补库存或会令周期性行业受益.

机械类股本月调查中的建议配置比例平均值为12.1%,较上月的11.1%提高1个百分点;汽车类股本月建议配比为7.4%,较上月提高0.8个百分点.

瑞银证券首席证券策略分析师陈李近期认为,因中国经济减速而引发的去库存周期已持续约一年时间,而且国际大宗商品近期价格仍坚挺,预计未来数月内国内企业会有新一轮库存回补,从而有望推动股市在四季度出现反弹.他看好中游产业股票,例如水泥、重卡及一般机械设备行业.[ID:nSB2065313]

尽管前三季银行股业绩仍出现稳定的增长,但近期的弱势表现,以及未来息差缩小和不良贷款上升等压力,令机构对银行类股只是一般配置或低配.本月金融服务类股的建议配置平均值为16.6%,上月为17%.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 85 90 90 80 85 30 85 78.1

债券 10 0 0 0 6 10 50 5 10.1

现金 10 15 10 10 14 5 20 10 11.8

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月

股票 78.1 78.3 76.1 79.4 80.0 83.9 79.8 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6

债券 10.1 11.8 11.2 11.8 14.5 11.2 10.8 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7

现金 11.8 9.9 12.7 8.8 5.5 4.9 9.5 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H

股票 - 0 0 0 0 0 - 0

债券 0 0 0 0 0 0 + 0

现金 + 0 0 0 0 0 + 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 2,300 2,350 2,200 2,200 1,900 2,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 10 5 0 6 10 10 8

消费 25 0 10 30 20 10 30 30

电子技术 5 0 20 10 8 5 5 10

金融服务 20 30 25 15 18 15 5 5

金属及产品 10 0 10 5 6 5 0 0

房地产 10 20 10 10 8 15 30 2

交通及基础设施 0 0 0 10 8 5 0 5

能源 0 15 20 10 8 15 5 0

机械 10 25 0 10 12 15 5 20

其他: 10 0 0 0 6 5 10 20

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月

汽车 7.4 6.6 5.7 6.2 7.6 9.3 7.6 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0

消费 19.4 17.8 21.7 19.4 20.0 20.0 18.1 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0

电子技术 7.9 7.3 6.8 6.8 7.0 6.4 9.1 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1

金融服务 16.6 17.0 16.4 17.0 16.6 17.0 18.5 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0

金属 4.5 6.8 5.7 7.3 7.0 7.9 5.6 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4

房地产 13.1 12.8 15.3 12.0 12.9 12.9 12.0 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8

交通及基建 3.5 4.2 3.1 4.2 2.9 3.1 4.4 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8

能源 9.1 8.7 8.7 8.1 7.3 5.9 6.0 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9

机械 12.1 11.1 11.1 12.8 12.5 12.4 11.0 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4

其它 6.4 7.8 5.6 6.1 6.3 5.0 7.6 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 (完)