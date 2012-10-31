版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 12:49 BJT

〔标题新闻〕日本9月从伊朗进口原油量同比下降36.1%,西方制裁继续打压伊朗出口

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8L501J]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐