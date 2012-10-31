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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 12:54 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,因楼市数据表现强劲

路透悉尼/惠灵顿10月31日电---澳元兑美元周三微升,此前楼市数据表现乐观,本月料将持平.新西兰元兑美元本月则可能录得跌幅.

澳元兑美元AUD=D4上升0.1%,报1.0373美元,一度上探1.0391,此前澳洲公布9月新屋建筑许可跳增7.8%,远高于预期的增长1%.[ID:nSB2076397]

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