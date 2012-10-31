交易商看好投资潜力,新加坡钻石市场商机巨大

马来西亚期市：棕榈油期货从三个月低点弹升，因出口数据正面
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡10月31日电---新加坡近期展出的一枚巨型钻石或预示着该国宝石市场的兴盛，或者希望钻石交易商能为该市场带来繁荣。交易商押注钻石的奢华和投资潜力巨大。
Vihari Jewels的董事总经理Vihari Sheth表示，重达110克拉的“黄龙钻”价值约为1,100万-1,500万美元，如此巨大的钻石通常只在日内瓦、纽约和伦敦这种成熟的钻石市场展出。
由于新加坡对钻石行业兴趣的增加，Sheth决定将这颗黄龙钻带到新加坡。她表示，新加坡具有在未来十年内与发达钻石市场媲美的潜力。
Sheth在近期接受路透采访时表示：“新加坡市场的增长更大，因新加坡的市场很小，来到这一市场的人对未来前景越来越看好。这个市场会翻番。”
Sheth表示，5-20克拉的钻石卖的很快，这些钻石的售价一般在50万-600万美元之间。她的多数客户年龄在40多岁50出头，均为新加坡永久居民。
一个大趋势是，奢侈品推广商正在将重心从西方转移至新加坡和亚洲。
金融咨询公司Wealth-X表示，新加坡拥有约1,305名超高净值人口(UHNW)，估计总资产达到1,550亿美元。亚洲的超高净值人口约有4.3万人，总资产接近6.3万亿美元。
Wealth-X的首席执行官Mykolas Rambus表示，对于这些人而言，钻石不仅是地位的象征，而且通过提供稳定持续的回报，钻石还具有投资潜力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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