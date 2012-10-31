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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 14:06 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在亚洲交易时段交投清淡

0547GMT * 英国10月消费者信心降至六个月低点 * 奥运会这一良好因素的影响消退 * 在亚洲交易时段几无影响,可能会影响欧洲交易时段 * 英镑/美元处于昨天的交投区间内,月底交投清淡 * 分时图上区间1.6065/85分别为支撑位和阻力位 * 图表链接 link.reuters.com/caw63t.(完) --编译 于春红;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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