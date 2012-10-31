《汇市简讯》日本央行作出促进贷款的新尝试

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
0549 GMT 虽然日本央行昨天的宽松举措令市场普遍失望,但该行的低成本贷款计划仍代表了促进信贷流向实体经济的新鲜尝试.瑞银指出,央行未对这项计划的规模设定上限,但将规模与银行本身的贷款净增长相联系,实际上是以廉价流动性来奖励那些为经济提供了更多信贷的银行. 瑞银拿英国央行的融资换贷款计划来加以比较,称英国民间部门信贷数据改善,而那些寻求以创新方式来确保能对资产购买收益加以利用的央行,应该不会对此视而不见. 当然,很多人会说,日本的问题是贷款需求疲弱,而非放贷能力不足,但新贷款计划至少表明,日本央行在努力跳出固有思维模式.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。