《汇市简讯》日本央行作出促进贷款的新尝试

0549 GMT 虽然日本央行昨天的宽松举措令市场普遍失望,但该行的低成本贷款计划仍代表了促进信贷流向实体经济的新鲜尝试.瑞银指出,央行未对这项计划的规模设定上限,但将规模与银行本身的贷款净增长相联系,实际上是以廉价流动性来奖励那些为经济提供了更多信贷的银行. 瑞银拿英国央行的融资换贷款计划来加以比较,称英国民间部门信贷数据改善,而那些寻求以创新方式来确保能对资产购买收益加以利用的央行,应该不会对此视而不见. 当然,很多人会说,日本的问题是贷款需求疲弱,而非放贷能力不足,但新贷款计划至少表明,日本央行在努力跳出固有思维模式.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=