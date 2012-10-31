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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 14:17 BJT

〔东京汇市〕日圆脱离高位,欧元从意大利标债顺利中获得支撑

* 日圆持稳,此前因日本央行公布令人失望的决定而上涨

* 分析师称,美国公债收益率是影响美元/日圆走势的关键

* 欧元脱离低位,此前意大利公债标售顺利

* 欧元区电话会议料不会作出重大决定

* 澳元持坚逼近近期波动区间顶部,此前澳洲公布乐观的房市数据

路透悉尼/东京10月31日电---日圆/美元周三脱离一周高位,削减日本央行公布决定后所录得的涨幅,因风险偏好整体上有所改善.

欧元盘旋在上周低位的上方,此前意大利标债获强劲需求,且数据显示西班牙第三季经济萎缩程度稍微小于预期.

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