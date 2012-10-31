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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 14:25 BJT

〔韩国股市〕连续第三日收高,受经济数据强劲和欧洲股市上涨提振

路透首尔10月31日电---韩国股市周三连续第三个交易日收高,受经济数据强劲和欧洲股市上涨提振.

韩国综合股价指数.KS11收高0.66%,至1,912.06点.

炼油商S-Oil(010950.KS)收升3.2%,该公司此前公布第三季录得营业利润,扭转第二季营业亏损的局面.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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