〔日股业绩〕Panasonic预计全年净亏96亿美元,受资产减记影响(更新版2)

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路透东京10月31日电---日本Panasonic(6752.T)下调全年获利预估,针对此前进行的手机与太阳能面板业务收购,进行数十亿美元的商誉减记,表明新任社长正在缩减因需求疲弱而无益于公司获利的业务.

Panasonic预计本财年净亏7,650亿日圆(96亿美元),之前预估为净利500亿日圆.其并预计全年营业利润1,400亿日圆,7月预估为2,600亿日圆.

根据新的财测,Panasonic将录得五年间的第四个年度净亏损.公司在上一财年净亏7,720亿日圆,规模创纪录.过去四年间的总亏损超过150亿美元.

在全球对其产品需求疲软之际,Panasonic决定进行商誉减记并增加重组成本.新社长津贺一宏准备于明年3月本财年结束前,以全新的振兴计划来整顿公司业务.

他承诺淘汰那些亏损或获利较低的部门.Panasonic去年裁员36,000人之后仍有330,000名员工,依然是全日本员工人数最多的雇主.

Panasonic周三称将对与其手机部门、太阳能面板及小型锂电池业务相关的商誉减记2,380亿日圆.根据一位知情消息人士本月对路透说,津贺一宏将暂停在欧洲销售智能手机.

在截至9月30日的三个月中,Panasonic营业利润为488亿日圆(合6.1322亿美元),这一数据低于汤森路透I/B/E/S调查五位分析师平均预计的获利556亿日圆.上年同期为获利420亿日圆.

Panasonic准备展开大幅整顿之际,本月已从三井住友金融集团(8316.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)及其他银行取得共76亿美元贷款承诺,这将可使Panasonic躲过进入信贷市场筹资的命运.

Panasonic股价自今年初以来已累积挫跌超过20%,同期日经指数为上涨逾5%,其股价周三上涨4.5%,收报514日圆.Panasonic财报是在收盘后公布的.(完)