《热点透视》欧洲和中国经济放缓遏制亚洲出口复苏

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 田建华
路透香港10月31日电---只要欧洲和中国仍在放缓,则亚洲出口引擎仍会陷于不温不火的状态.9月出口回暖引发对于美国引导亚洲出口反弹的寄望.但在过去10年,亚洲经济体的焦点已经转至欧洲,并且因向中国这个制造业巨头供应材料而与中国的强势休戚相关.美国独自回暖无济于事.
目前为止亚洲六大出口经济体公布的9月贸易数据令人振奋,中国大陆和台湾出口均较上年同期增长约10%.即便是韩国其9月出口降幅也从8月的6%缩窄至2%.再联系到美国房市令人鼓舞的迹象,这些数据释放出一波谨慎乐观情绪.
不过若仔细观瞧,出口复苏看起来只是水中月.日本出口9月下滑10%,而新加坡也减少6%.更糟的是,六大经济体整体第三季出口与上年同期持平.欧洲当前正与美国争夺上述六大经济体的最大出口目的地头衔,对欧洲出口减少12%的影响要超过对美国出口增长近3%.
另一个值得谨慎的因素是中国.当前中国是多数亚洲经济体最大的出口目的地,向其供应原材料、零部件和机械.诚然多数产品在中国加工后再次出口,但随着中国经济发展,其愈发成长为亚洲产品的终端用户.在过去的10年,中国进口货物然后再出口的比例已减半.
因此中国的放缓进一步施压其余亚洲经济体.其他五大亚洲经济体第三季对中国出口减少7%至66亿美元,这足以匹敌这五大经济体对欧洲出口减少的67亿美元.在欧洲和中国恢复进口胃纳之前,美国复苏或不能给亚洲带来安慰.(完)
--译文审校 王冠中
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)