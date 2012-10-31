〔表格〕德国9月零售销售较前月增长1.5%,增幅大于市场预估

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透柏林10月31日电---德国联邦统计局周三公布,9月实质零售销售初值为较前月增长1.5%,较上年同期下滑3.1%
以下为数据细节(%):
零售销售 12年9月 12年8月 11年9月
月变动率(实质) +1.5 +0.1 +0.3
年变动率(实质) -3.1 -1.1 +1.5
月变动率(名义) +1.9 +0.6 +0.7
年变动率(名义) -0.7 +1.2 +3.4
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.
路透调查预估中值为,德国9月实质零售销售初值较前月成长0.3,较上年同期下滑1.2%.(完)
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--编译 艾茂林;审校 孙茉莉
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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