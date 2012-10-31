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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 15:27 BJT

〔表格〕德国9月零售销售较前月增长1.5%,增幅大于市场预估

路透柏林10月31日电---德国联邦统计局周三公布,9月实质零售销售初值为较前月增长1.5%,较上年同期下滑3.1%

以下为数据细节(%):

零售销售 12年9月 12年8月 11年9月

月变动率(实质) +1.5 +0.1 +0.3

年变动率(实质) -3.1 -1.1 +1.5

月变动率(名义) +1.9 +0.6 +0.7

年变动率(名义) -0.7 +1.2 +3.4

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值为,德国9月实质零售销售初值较前月成长0.3,较上年同期下滑1.2%.(完)

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--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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