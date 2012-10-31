《热点透视》飓风"桑迪"令华尔街暂时停摆,但料不会真正影响到美国大选

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撰稿 Breakingviews; 编译 高琦

路透纽约/华盛顿10月30日电---被美国人戏称为"科学怪风(Frankenstorm)"的飓风"桑迪"并非浪得虚名,周一晚间导致火车、地铁和汽车通道都被水淹,曼哈顿下城几乎完全陷入黑暗,高盛(GS.N)等大银行的总部办公大楼只能借助备用电力来维持运作.根据风险模型Eqecat的估算,整体经济损失可能高达200亿美元,而这还是在飓风桑迪结束其破坏行动之前做出的预估.对于美国选民而言,万幸的是这番坏天气发生在11月6日美国大选来临前的一周.

整个东海岸约有700万人口失去电力供应.洪水和交通问题将加剧混合局面.不过鉴于华尔街即将恢复正常工作,估计大多数有意参与投票的民众都能在下周二进行投票.不管怎样,东海岸狭长地带内受飓风影响的数个州大都是倾向于支持总统奥巴马的,因此即便有些微投票延迟的问题,料也不会影响到最终结果.

宾夕法尼亚州或许是个例外,但根据民调机构RealClearPolitics的最新调查,奥巴马在这里的支持率也比共和党候选人罗姆尼高出五个百分点.

要在最后一周里对目前这场胜负难分的竞选造成任何真正有意义的影响,恐怕要取决于候选人如何对飓风灾难做出恰当的回应.奥巴马可能藉此提升其公众关注度.首先,风暴已经暂时取代竞选成为了新闻报导的头条.而不像罗姆尼,总统工作的部分内容就是做好灾难应对.

更微妙之处在于,奥巴马政府以事必躬亲着称.提前预警在事后被证明是极其英明的举措,消防和警察部门高度介入灾难处理,此外还有其它第一线的应对人员,这些都可能促使一些尚未拿定主意的选民投向奥巴马.当然了,反过来讲,如果事前预警和防备措施被证明是不得当的,则会损害奥巴马和其他一些官员的声誉,比如新泽西州长Chris Christie,其虽是共和党人,却公开赞扬了奥巴马对于此次风暴的应对行动.

情势也不完全是一边倒的有利于奥巴马.在未来几天,他可能面临着得罪选民的更大风险.联邦政府在处理风暴灾难时如果表现对任何缓慢迟疑或笨拙无效的迹象 - 前总统小布什在应对2005年新奥尔良州的卡崔娜飓风时就犯过不少错误 - 那么这些都可能增添罗姆尼的助力,同时损害奥巴马在全国的选情.

不管结果怎样,两位候选人都需要避免任何利用灾难的明显政治煽情与作秀,他们的焦点最好应放在恢复纽约和整个受灾地区顺利运转的问题上.经济成本将在几个月里就被淡忘.除非候选人有大的过失错误,尽管政治家们还在全力宣传,但这场风暴所带来的政治影响料也将非常微弱.(完)