〔欧元区数据〕10月通胀压力放缓,9月失业率创新高

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透布鲁塞尔10月31日电---欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区10月通胀率一如预期下滑,受惠于能源价格增幅放缓,不过9月失业率攀升至新高.
欧盟统计局公布,欧元区10月消费者物价较上年同期上涨2.5%,涨幅低于9月时的2.6%,但仍高于欧央行目标.
通胀率的上涨压力仍主要来自能源价格的攀升,10月能源价格较上年同期上涨7.8%,不过较9月比增幅已大幅放缓,当时同比增幅为9.1%.
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)