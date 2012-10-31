〔欧元区数据〕10月通胀压力放缓,9月失业率创新高

路透布鲁塞尔10月31日电---欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区10月通胀率一如预期下滑,受惠于能源价格增幅放缓,不过9月失业率攀升至新高.

欧盟统计局公布,欧元区10月消费者物价较上年同期上涨2.5%,涨幅低于9月时的2.6%,但仍高于欧央行目标.

通胀率的上涨压力仍主要来自能源价格的攀升,10月能源价格较上年同期上涨7.8%,不过较9月比增幅已大幅放缓,当时同比增幅为9.1%.