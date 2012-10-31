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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 18:09 BJT

〔表格〕欧元区9月失业率为11.6%,8月修正后为11.5%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔10月31日电---欧盟统计局周三公布,欧元区9月失业率为11.6%,8月修正后为11.5%.

失业率(%) 11年9月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月 12年7月 12年8月 12年9月

欧元区 10.3 11.0 11.2 11.3 11.4 11.5 11.5 11.6

欧盟 9.8 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 (完)

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--编译 白云;审校 孙茉莉

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