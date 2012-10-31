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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 14:46 BJT

〔东京美债〕公债价格在亚洲盘中微跌,今日美国市场将重启交易

路透东京10月31日电---美国公债价格周三在亚洲盘中小跌,因欧洲隔夜时段人气改善,增加风险资产魅力.因飓风关闭的美国市场将恢复交易.

欧洲股市周二上涨,因企业面消息利好.意大利公债标售结果强劲,加之数据显示西班牙第三季经济萎缩幅度小于预期,都扶助市场人气、提振欧元.

美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)建议包括抵押支持证券(MBS)和资产支持证券、市政债和其他以美元计价的固定收益证券市场周三开市.

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