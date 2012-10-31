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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 14:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初:风险资产在月底享有支撑

0641 GMT

* 澳元兑美元涨0.2%,美元兑日圆跌0.1%,欧元兑日圆与兑美元均持平

* 亚洲股市多数走坚,风险人气在美股恢复交易前维持良好

* 澳元兑美元受到乐观数据支撑,数据削弱了对澳洲央行11月降息的预期

* 美元兑日圆从79.50以及向下有买单,卖单在80附近,其上有停止单

* 即将迎来的事件与数据:挪威央行利率决议、欧元区CPI与失业率数据,芝加哥采购经理人指数(PMI).(完)

--编译 隋芬;审校 石冠兰

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