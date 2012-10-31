〔中国股市〕沪综指小幅收升,量能不足大盘重心或将进一步下移

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透北京10月31日电---中国股市沪综指周三续陷窄幅震荡,受煤炭、医药等板块带动尾盘小幅收升.分析人士指出,随着热点的持续退潮,以及反弹量能明显不足,预计未来大盘重心可能还将进一步下移.
沪综指.SSEC收报2,068.880点,涨6.533点,或0.32%.本月则累计下跌0.83%;上海A股今日成交431亿元人民币,上日为427亿元.
华西证券分析师毛胜称,近日市场总体处于下行趋势,市场成交低迷且缺乏持续热点.由于目前市场结构性估值仍偏高,且宏观经济短期难以持续回升,预计A股大盘重心仍将逐步下移.
"如果缺乏外界刺激,市场将面临下跌.且随着十八大召开前的维稳即将结束,2,000点整数关口的支撑力度料将有限."他称.
今日医药及煤炭股涨幅居前,其中哈药股份(600664.SS)大涨5.43%.报5.82元人民币.
沪深300指数.CSI300收高0.67%,报2,254.820点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,256.6点,涨0.6%,成交量为472,893手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。