日本寻求获得美国对伊新制裁豁免权--报导

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月30日电---《日本经济新闻》周二援引消息人士的话报导称，日本正在寻求获得美国酝酿中的对伊朗新制裁的豁免权。新的制裁措施将冻结伊朗石油款。
报导援引熟悉此事的未具名消息人士的话称，日本财务大臣城岛光力10月11日在东京与美国财长盖特纳会面时，曾要求美国豁免日本的银行。
报导称，盖特纳表示美方正在考虑此事。
日本因大规模削减伊朗原油进口量，已在去年获得了美国对伊朗金融制裁的豁免权。
日本政府一位拒绝透露姓名的官员试图淡化上述报导。
“我并不知晓美国正在制定新的制裁措施以及（日本）在寻求制裁豁免权，”该官员说道。
美国国会8月以压倒性多数通过了一项针对伊朗的制裁新方案，旨在惩罚帮助伊朗销售石油的银行、保险公司及船运公司。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。