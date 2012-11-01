《热点透视》瑞银退出固定收益业务,或令竞争对手短暂受益

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 许娜
路透伦敦10月30日电---股东似乎认为瑞银UBSN.VX退出固定收益交易业务将提高该行的盈利能力.这种想法或许终将被证明是对的.但现在,此举最大的受益者却是瑞银的竞争对手,他们正从中不劳而获.
瑞银管理层认为,旗下固定收益业务的部分项目回报肯定会继续低于资金成本.不过不管瑞银自身有什么问题,固定收益投入回报不成正比的问题其实普遍存在于整个行业,而非瑞银独有.
倘若整体资本规模下降,那么银行缩窄利差以吸引客户的动力就会减弱,提高薪酬以吸引人才的意愿也会下降.现在,多谢瑞银,整体资本规模很快就将减少.市场供应能力下降无疑将令瑞银过去的竞争对手们日子好过些.
从公平的原则来说,那些留在固定收益领域的银行应该补偿瑞银,因为后者为使该行业更有利可图而独吞苦果.如果投资银行业是一个卡特尔式的垄断集团,那么其它每个成员都该削减一点业务,或者对瑞银做出的巨大牺牲予以补偿.这样的话,做出收缩业务的决定就会更容易些.从短期来看,客户或许会不满此类垄断举动带来价格上涨.但从长期来说,如果获利一直不足,势必会导致投资不足,服务恶劣和不计后果的举动.
但是,法律禁止任何不利于竞争的补偿协议,因此整个行业必须等待最弱的参与者被淘汰.等待时间可能会很长.产能过剩和盈利能力不尽人意已困扰欧洲汽车业至少10个年头,而这种局面还远不会结束.
瑞银的举动表明,投资银行业改变自身格局的速度会更快.该行业目前面临沉重压力,不仅监管部门要求其降低风险,而且投资者也要求其提高回报.但是,倘若改革的成本能被分摊,那么进程将变得更快.竞争对手无法补偿瑞银迈出令人瞩目的第一步所付出的代价,但它们还可以做接下来该做的事情:追随瑞银的行动.(完)
--译文审校 程琳
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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