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市场报道 | 2012年 10月 31日 星期三 15:45 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎变动不大,投资者等待新的交投诱因

路透苏黎世10月31日电---周三瑞郎/美元和瑞郎/欧元几无变动,市场缺乏推动交易的诱因,投资者则关注今日稍晚召开的欧元区高级官员会议.

两位欧元区官员周二表示,欧元区财长周三将举行电话会议,讨论希腊经修改后援助计划的相关协商的进展,不过料不会有重大决定.

几近破产的希腊需要推进规模达135亿欧元(175.2亿美元)的减支和税收措施,以及一系列改革措施,以迎合欧盟和国际货币基金组织(IMF)的要求,从而确保获得救助资金,避免下月资金告罄.

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