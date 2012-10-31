〔欧洲汇市〕瑞郎变动不大,投资者等待新的交投诱因

路透苏黎世10月31日电---周三瑞郎/美元和瑞郎/欧元几无变动,市场缺乏推动交易的诱因,投资者则关注今日稍晚召开的欧元区高级官员会议.

两位欧元区官员周二表示,欧元区财长周三将举行电话会议,讨论希腊经修改后援助计划的相关协商的进展,不过料不会有重大决定.