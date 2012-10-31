〔欧洲汇市〕瑞郎变动不大,投资者等待新的交投诱因

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透苏黎世10月31日电---周三瑞郎/美元和瑞郎/欧元几无变动,市场缺乏推动交易的诱因,投资者则关注今日稍晚召开的欧元区高级官员会议.
两位欧元区官员周二表示,欧元区财长周三将举行电话会议,讨论希腊经修改后援助计划的相关协商的进展,不过料不会有重大决定.
几近破产的希腊需要推进规模达135亿欧元(175.2亿美元)的减支和税收措施,以及一系列改革措施,以迎合欧盟和国际货币基金组织(IMF)的要求,从而确保获得救助资金,避免下月资金告罄.
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。