〔英国个股〕巴克莱称又面临两宗美国调查,季度获利受PPI赔偿打击

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透伦敦10月31日电---英国银行业者巴克莱(Barclays)(BARC.L)周三公布,美国监管机构对其开展两宗新调查.这家因利率操纵丑闻本已饱受打击的银行并称,由于支付误导销售保险产品的赔偿金额,季度获利下滑约两成.
巴克莱公布,美国司法部(DOJ)和美国证券交易委员会(SEC)正展开调查,以查证该银行与帮助其开展业务的众多第三方机构之间的关系是否遵循美国海外反腐败法(Foreign Corrupt Practices Act).该银行因过去在美国西部的电力交易也正在遭受调查.
巴克莱披露,截止9月的三个月内,经调整的税前获利为17.3亿英镑(28亿美元),符合分析师预期,且高于上年同期的13.4亿英镑,得益于投资银行业务利润丰厚.但若计入因误导销售付款保证保险(payment protection insurance,PPI)而支付的7亿英镑赔偿,季度获利锐减23%至10.3亿英镑.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)