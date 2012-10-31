〔中国债市〕资金宽中趋稳利率互换小涨,消息淡静未脱震荡格局

路透上海10月31日电---中国银行间市场资金面宽中走稳,人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三则小幅上涨.交易员称,流动性紧张因素消退后,淡静消息面下,市场交投方向不明,整体仍未脱震荡格局.
继昨日大跌后,银行间资金市场今日主要品种利率普降,但降幅明显收窄;而市场对后续资金面预期乐观,令此前持坚的14天期利率出现补跌,跌势明显.[ID:nSB2076913]
华南一银行交易员表示,今日主要IRS品种小幅上行,但未有趋势性变化,"整体小幅区间震荡,(未来)关键看宏观(经济)回升的力度是否超预期."
明日(11月1日)中国将公布10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI.路透调查的14位分析师预估中值显示,中国10月官方PMI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.[ID:nSB2072583]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.1867/3.3050 3.1283/3.2100 3.2217/3.2967 3.3067/3.3867 3.3000/3.5467
周二 3.1983/3.3217 3.1117/3.1992 3.1950/3.2783 3.2783/3.3700 3.2767/3.5367
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变动 -0.0116/-0.0167 +0.0166/+0.0108 +0.0267/0.0184 +0.0284/+0.0167 +0.0233/+0.0100
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良