〔中国债市〕短券延续强势收益率曲线趋陡,关注点转向明日PMI数据

路透上海10月31日电---中国银行间债市周三现券走势分化,短券收益率在资金向好的推动下继续小幅走低,中长券收益率则稳中略升.近期市场波动主要受资金面左右,而明日将公布最新的官方PMI数据,其走向或会对债市形成短期扰动.

交易员指出,如果PMI数据明显高于市场预期,表明经济企稳反弹的势头逐步清晰,将对中长券形成压制,令收益率曲线进一步趋陡;不过由于此前的市场走势已隐含了对经济回暖的预期,因此整体冲击应有限.

"短的还可以,中长的收益率稍微上了一点,不过也没什么成交."上海一外资银行交易员称.

银行间资金市场周三主要品种利率普降.不过,继昨日大跌后,隔夜和七天回购利率今日趋稳,降幅收窄;而市场对后续资金面预期乐观,令上日持坚的14天期利率出现补跌,下行幅度明显.[ID:nSB2076913]

接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.该数据将于周四(11月1日)上午公布.[ID:nSB2072583]

剩余期限近一年的国债120019券最新成交对应收益率CN120019=CFXS为2.93%,上日尾盘为2.95%;而剩余期限约9.82年的国债120015券最新双边报价CN120015=CFXM为3.5799%/3.5670%,上日尾盘为3.5697%/3.5610%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9535 3.2288

上日 3.0710 3.2794

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9910/2.9260

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9581/2.9051

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3770/3.3060 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>