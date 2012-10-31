〔西班牙经济〕首相拉霍伊称解决危机取决于本国和欧洲政策两方面因素

路透马德里10月31日电---西班牙首相拉霍伊周三在议会表示,该国将通过国内改革与欧洲层面的政策决定相结合的方式,来走出当前的危机.

"克服危机既取决于本国的改革,也要依赖欧洲政策."他表示.

关于西班牙会否向欧盟申请金融援助,拉霍伊一直在让金融市场猜测.

"欧盟是在行动,但步伐却慢得要命,"拉霍伊还说到.(完)