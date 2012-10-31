(重温稿)〔路透调查〕中国10月官方制造业PMI料升至分水岭上方,经济企稳态势渐确立

* 公布项: 中国10月官方制造业PMI

* 公布时间: 11月1日(周四) 约9:00

* 路透预估中值: 50.3

预估区间: 49.5 ~ 51.0 (14家受访机构)

* 历史数据: 9月--49.8; 8月--49.2; 7月--50.1; 6月--50.2

重点关注:

接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.

随着前期密集的"稳增长"措施逐渐发挥效应,中国宏观经济开始企稳回升.9月消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好于预期,工业企业利润也在9月由跌转升,10月汇丰制造业PMI初值在新订单带动下大幅回升.

浙商证券宏观经济分析师郭磊认为,从中游资本品价格和产量等中观数据看,内需维持着弱复苏态势,其背后应该主要是基础设施投资的拉动;而波罗的海乾散货运价指数(BDI)和出口集装箱数据显示,外需也维持着景气度的季节性反弹.

"我们判断10月PMI会继续回升,而前期的汇丰初值也基本验证了这一点,预计中采也不会有意外."浙商对PMI的预估为50.4.

稍早公布的汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,从上月的47.9升至49.1.[ID:nSB2062957]

海通证券宏观分析师高远称,工业品价格近期止跌,企业去库存行为减弱,需求端有所企稳,因而生产改善较为明显,工业增加值数据也出现见底反弹的迹象.他对10月PMI的预估为50.1.

周末的9月工业企业利润逆转此前五个月同比跌势,上升7.8%.对此高盛高华分析师宋宇等发表评论称,尽管月度利润数据波动很大,但外需逐步回暖,加之国内政策相对宽松,有助于中国整体经济的复苏,预计今年四季度工业企业利润还会进一步上升.

路透在三季度宏观数据后对27家机构的调查结果显示,中国四季度经济增速料升至7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.[ID:nSB2058357]

以下是各机构给出的10月官方PMI预估详情:

美银美林 50.2

中金 50.3

Forecast PTE 50.4

国泰君安 50.2

海通证券 50.1

华宝信托 50.2

兴业银行 50.3

ING金融市场 50.5

民生证券 51.0

国海证券 50.2

申银万国 49.5

渣打银行 50.3

瑞银(UBS) 50.0

浙商证券 50.4

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中值 50.3

9月数据 49.8(完)