(重温稿)〔路透调查〕中国10月官方制造业PMI料升至分水岭上方,经济企稳态势渐确立

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 公布项: 中国10月官方制造业PMI
* 公布时间: 11月1日(周四) 约9:00
* 路透预估中值: 50.3
预估区间: 49.5 ~ 51.0 (14家受访机构)
* 历史数据: 9月--49.8; 8月--49.2; 7月--50.1; 6月--50.2
重点关注:
接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.
随着前期密集的"稳增长"措施逐渐发挥效应,中国宏观经济开始企稳回升.9月消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好于预期,工业企业利润也在9月由跌转升,10月汇丰制造业PMI初值在新订单带动下大幅回升.
浙商证券宏观经济分析师郭磊认为,从中游资本品价格和产量等中观数据看,内需维持着弱复苏态势,其背后应该主要是基础设施投资的拉动;而波罗的海乾散货运价指数(BDI)和出口集装箱数据显示,外需也维持着景气度的季节性反弹.
"我们判断10月PMI会继续回升,而前期的汇丰初值也基本验证了这一点,预计中采也不会有意外."浙商对PMI的预估为50.4.
稍早公布的汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,从上月的47.9升至49.1.[ID:nSB2062957]
海通证券宏观分析师高远称,工业品价格近期止跌,企业去库存行为减弱,需求端有所企稳,因而生产改善较为明显,工业增加值数据也出现见底反弹的迹象.他对10月PMI的预估为50.1.
周末的9月工业企业利润逆转此前五个月同比跌势,上升7.8%.对此高盛高华分析师宋宇等发表评论称,尽管月度利润数据波动很大,但外需逐步回暖,加之国内政策相对宽松,有助于中国整体经济的复苏,预计今年四季度工业企业利润还会进一步上升.
路透在三季度宏观数据后对27家机构的调查结果显示,中国四季度经济增速料升至7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.[ID:nSB2058357]
以下是各机构给出的10月官方PMI预估详情:
美银美林 50.2
中金 50.3
Forecast PTE 50.4
国泰君安 50.2
海通证券 50.1
华宝信托 50.2
兴业银行 50.3
ING金融市场 50.5
民生证券 51.0
国海证券 50.2
申银万国 49.5
渣打银行 50.3
瑞银(UBS) 50.0
浙商证券 50.4
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中值 50.3
9月数据 49.8(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)