〔法国经济〕法国第三季GDP或微幅增长--财政部长

路透巴黎10月31日电---法国财政部长莫斯可维西周三表示,今年第三季法国经济或微幅增长,超过持平的预估.

"当我看到美国和英国增长复苏的时候,看到...制造业生产在7月和8月上扬的时候,我认为我们第三季度会录得微幅增长,"他对RMC广播称.