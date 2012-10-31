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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 16:31 BJT

〔法国经济〕法国第三季GDP或微幅增长--财政部长

路透巴黎10月31日电---法国财政部长莫斯可维西周三表示,今年第三季法国经济或微幅增长,超过持平的预估.

"当我看到美国和英国增长复苏的时候,看到...制造业生产在7月和8月上扬的时候,我认为我们第三季度会录得微幅增长,"他对RMC广播称.

法国国家统计局预计第三季经济将录得零增长,而法国央行则预计将萎缩0.1%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 田建华

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