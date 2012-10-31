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市场报道 | 2012年 10月 31日 星期三 16:45 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆买盘与标普股指走势扶助欧元兑美元

0819 GMT

* 中东账户为欧元兑美元的突出买家

* 日本账户为欧元兑日圆的突出买家

* 欧元兑日圆停止单据称在103.60与103.75

* 干预担忧升高激发买单

* 标普股指期货走高亦提振风险偏好.(完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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