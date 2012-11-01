《全球主要央行动态》--11月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月25日-11月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,一些银行继续放宽对企业和消费者的借贷标准,而一些银行报告过去三个月借款人对物业和汽车贷款的兴致改善.调查显示,"很大一部份银行报告对商业物业贷款,住宅按揭贷款及汽车贷款的需求整体增强." [ID:nSB8568502]

里奇蒙联储总裁拉克尔表示,美联储的最新刺激举措在不引发不受欢迎的通胀情况下,将不会提振经济成长.他是美联储政策委员会内唯一持不同意见者.拉克尔说,美联储称预料至少会维持近零利率至2015年中,他对此也表示反对.[ID:nSB2070525]

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔为美联储超宽松货币政策进行强烈辩护,称美联储甚至可能需要采取更多措施来稳定物价、提振就业.[ID:nSB2076369]柯薛拉柯塔并称,失业率可能下降至5-6%,而不会把通胀率推升至2%以上.他认为财政悬崖2013年对美国经济构成风险,但乐观预期国会将避免其发生.他预期2013年美国国内生产总值(GDP)成长2.5%,但前提是避免财政悬崖.[ID:nSB2076389]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉支持德国财政部长朔伊布勒的一项提议,即从根本上扩大欧盟货币事务执委的权力,让欧盟对成员国预算具有更大的控制权.他在接受德国明镜周刊采访时还表示,预期直接货币交易(OMT)计划不会给纳税人带来负担.[ID:nSB2071085]

ECB管理委员会委员诺沃特尼表示,西班牙眼下尚无需申请欧洲央行的新买债计划,应在请求纾困前努力自行完成再融资.他并表示,西班牙没有希腊的结构性问题,而且目前通过市场再融资的成本也可以接受.他并认为,给予希腊更多时间来还债是合情合理的.

[ID:nST0568965]

欧洲央行执委普雷特表示,一些银行因资金短缺和融资紧张而面临困境,央行可以设法让它们减轻一些压力,但仍需要作出更全面的政策应对,来解决基础性的结构问题.他称,"事实上,为了解决根本的问题,需要采取覆盖范围更广的政策回应,尤其是针对公共财政、经济的竞争力以及金融行业." [ID:nSB2070091]

欧洲央行执委亚斯穆森表示,新的公债购买计划不会让欧洲央行增加印钞.亚斯穆森的讲话旨在安抚德国民众,该计划不会推高通胀.

[ID:nSB2070205]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,欧洲央行不能参与希腊公共债务的减计,因这将意味着间接对政府进行融资.[ID:nSB2072931]

欧洲央行执委科尔说,欧元区物价面临的风险目前大体均衡,欧洲央行对欧元区任何物价稳定风险保持高度警惕.他并称,欧洲央行没有与任何欧元区政府就购债计划的条件进行谈判.[ID:nSB2077001]

**英国**

报纸援引英国央行副总裁宾恩的话称,英国经济已渡过最糟阶段,增长应在加速.宾恩对威尔士报纸Daily Post说,"以英国经济的情况看,预期增长应在加速.肯定会出现逐季波动,但基本趋势是增长....英国央行的融资换贷款计划应会开始起效,主要银行已经加入,应能缓解企业信贷和中小企业的资金供应状况,"他说,并称或需要几个月时间才能显效.[ID:nSB2067671]

英国央行货币政策委员布罗德班特称,尚未决定是否在11月会议上支持扩大资产购买计划规模.他并称,市场暗示利率将在"很长时间内"保持不变.[ID:nSB2073421]

报纸引述英国央行货币政策委员会委员费希尔的话称,英国经济并未步入实质衰退,他并指出英国央行贷款融资计划显示出可喜迹象.[ID:nSB2067703]

**日本及韩国**

日本央行周二决定将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆(合1,380亿美元),这是该行连续第二个月放宽货币政策.央行也决定设立一个新机制,为银行业提供低息长期资金,总额度不设上限.

央行承诺将通过资产购买和借贷计划共投放91万亿日圆资金.新增投放的资金中,10万亿日圆将用于购买公债,余下的1万亿日圆将用于购买商票、企业债、上市交易基金和房地产信托.

日本央行一致通过,维持隔夜拆借利率目标在0-0.1%不变,一如外界预期.[ID:nSB2075167]

日本央行发布半年度展望报告,下调了对经济与物价的预估.报告称,日本2014/15财年GDP料增长0.6%;2013/14财年GDP料增长1.6%,2012/13财年GDP料增长1.5%(7月预估为成长2.2%).报告称,日本经济或恢复温和复苏,因全球经济成长自下滑中回升,必须警惕海外经济体增速长时期放缓的风险.报告并称,2014财年日本消费者物价指数(CPI)涨幅可能稳步达到1%;2014/15财年核心CPI料增长0.8%.[ID:nSB2074927]

日本央行总裁白川方明表示,两名审议委员不同意央行在半年度报告中有关CPI涨幅会在2014财年稳步接近1%的观点."他们认为央行应该修改有关承诺的措辞,"白川方明在新闻发布会上称,并暗示这两位委员希望央行在承诺坚持强有力的货币宽松举措以实现1%的通胀率目标时使用更加有力的措辞.[ID:nSB2075301]

会议记录显示,韩国央行在10月稍早的会议上以6-1的投票结果决定降息,多数委员对经济增长面临的风险深表担忧.在是次会议韩国央行降息25个基点至2.75%,是今年第二次降息,一如市场预期.[ID:nSB2075069]

**澳洲与新西兰**

澳洲央行副总裁洛威表示,澳洲利率处在历史低位,给需求带来一定支撑,但他指出,此前的降息举措尚未振兴房贷需求.关于澳元升值的问题,洛威称一些主要央行实施的量化宽松举措正在助长投资者对于较高收益资产的需求,比如澳洲的资产,从而导致澳元汇率比实际应当的水平要高."本币升值的收缩效应被降息等更多的国内刺激政策,而非其它方式所抵消,"洛威称.[ID:nSB2075439]

新西兰央行总裁惠勒表示,该央行关注于控制通胀,以及维持金融体系健全,这是经济变得更加强劲的先决条件.同时,惠勒浇熄了外界对该央行将采取措施拉低本币汇率的预期.[ID:nSB2069061]

**其他**

香港金融管理局在两周内数次进入汇市,透过买入美元、卖出港元,向银行体系注资,以缓和港元强势.由于热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起数度进场买美元.这也是金管局2009年12月后重启干预.[ID:nSH0118823]

新加坡金融管理局(MAS)表示,新加坡2013年经济成长料仍然低迷,同时通胀或继续高企,因出口依然疲弱,以及租赁和汽车价格的不断上涨持续推高生活成本.但就业市场仍将趋紧.金管局称,新加坡"明年GDP增长很可能是乐观的,尽管可能低于趋势水平",而"整体通胀可能在今年第四季和明年第一季由今年第三季的4.2%短暂升至4.5%",然后在明年第四季回落至3.5%左右.[ID:nSB2074495]

印度央行维持指标利率不变,但下调银行存款准备金率,无视于来自政府的降息压力,但也显示出印度央行可能很快进一步放松政策.印度央行上次降息是今年4月.[ID:nST0569613]

瑞典央行维持指标附买回利率在1.25%不变,但下调对未来利率的预估,以因应经济形势的恶化.[ID:nSB2067631]

菲律宾央行将指标利率下调25个基点,至3.50%的新低.该举措符合市场预期,旨在缓冲全球经济低迷对该国经济的影响.本次降息为今年的第四次.[ID:nSB2067781](完)