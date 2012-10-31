《汇市简讯》美元兑日圆走高,因标普股指期货走势重燃风险偏好

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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0837 GMT
* 日本银行拉高美元兑日圆
* 非美元货币兑日圆的买家争相跟进美股期货大涨走势
* 交易员称干预担忧升高也是原因之一
* 突破小时图云区79.65-70与100小时移动切入位79.79后,停止单跟进
* 选择权与公司卖单设在80.00.80.40-60有大卖单.(完)
--编译 隋芬;审校 石冠兰
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。