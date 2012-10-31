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市场报道 | 2012年 10月 31日 星期三 17:02 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走高,因标普股指期货走势重燃风险偏好

0837 GMT

* 日本银行拉高美元兑日圆

* 非美元货币兑日圆的买家争相跟进美股期货大涨走势

* 交易员称干预担忧升高也是原因之一

* 突破小时图云区79.65-70与100小时移动切入位79.79后,停止单跟进

* 选择权与公司卖单设在80.00.80.40-60有大卖单.(完)

--编译 隋芬;审校 石冠兰

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