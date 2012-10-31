〔中国汇市〕人民币兑美元再以波幅上限收创新高,看多情绪难消散(更新版)

(新增收盘报价和更多评论)
* 人民币兑美元再次收创历史新高
* 中间价走高,跟随隔夜美元走势
* 油盘购汇遭日间结汇盘消化
* 人民币偏强格局未变
路透北京10月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三再次以日间波幅上限作收并创历史新高,10月份累计升值近1%.出于贸易实际需求的购汇盘一度软化人民币汇率,但难以抵御结汇盘强烈的看多情绪,尾盘时欧元EUR=走强亦推波助澜.
交易员称,整体上看人民币偏强格局未变,市场上暂时看不出有其他力量来逆转这一趋势,不过近期人民币/美元即期价格洞穿6.20的可能性亦不大.
"目前市场还是以结汇为主,短期来看也明显受欧元走强的影响,...不过我觉得人民币并不会重回单边升值的轨道,宽幅振荡的可能性比较大."上海一位银行交易员并称,预计11月中旬政治事件过后人民币汇率会有所回软.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
*6.2372 *6.2372 6.2437 6.3002 6.3028 6.2405
对于最近人民币的强势表现,招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出,央行近期对中间价保持较强的掌控力,持续兑美元强势,并激发市场抛售美元,是人民币走升的根本原因.
他并强调,在中间价坚挺之下,企业与银行都意识到,央行不会允许人民币贬值,为了避免潜在的亏损,抛售美元就成为短期的最佳策略,而近期结售汇市场汹涌的美元抛盘也符合这一判断.
人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
欧元兑美元EUR=北京时间下午15点后迅速上涨,一度触及1.3005美元高点.[FRX/CN]
以下为北京时间16:59,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3480/10 6.3530
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2391/29 6.2425
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,510点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3882元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进
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