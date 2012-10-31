路透伦敦10月31日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:在今天震荡走势后,美元/日圆最终在波动区间中部平静下来.鉴于79.22日圆的支撑位保持完好,没有出现新的下跌迹象.即便美元兑日圆倾向于在目前波动区间内下行(跌至79.22/27下方,且确认78.88以下的新低),投资者也应留意:若升越80.16,将出现明显看涨的后果(并留下修正性的三个波浪下跌型态).

欧元/美元:出人意料地脱离1.2883/93支撑区间强劲反弹,令欧元兑美元回升至1.2972的阻力位附近.在围绕该阻力位短暂震荡后,欧元兑美元已趋于平稳,看来准备很快再度下跌.但在当前调整走势终结前,欧元兑美元将伺机下探至1.2938下方.

美元/瑞典克朗:本轮回调的深度已超过我们此前的标记,不过从更大场景看,我们对美元/瑞典克朗新尝试升越6.73/74克朗的看法并未改变.只有跌破10月低位6.5250,才表明上涨路径已经受阻.从日内观点看,该货币对似乎正在反弹升向6.6685(突破6.6685,冲高的信心将会滋长).

纽约 当日 今年来 2011年

0918GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3008 1.2956 +0.40 +0.49 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.76 79.62 +0.18 +3.67 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.77 103.15 +0.60 +4.22 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9281 0.9322 -0.44 -1.01 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6133 1.6072 +0.38 +3.85 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9974 0.9993 -0.19 -2.15 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0394 1.0358 +0.35 +1.65 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8223 0.8196 +0.33 +5.64 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.940 82.500 +0.53 +5.47 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.590 65.340 +0.38 +9.63 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.70 127.94 +0.59 +7.67 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2633 1.2617 +0.13 -3.76 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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