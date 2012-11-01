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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 09:11 BJT

沙特婚礼鸣枪庆祝击落电线 23人触电身亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透利雅得10月31日电---据当地民防官员称，周二晚在沙特阿拉伯东部地区的一场婚礼聚会上，鸣枪庆祝时击落一条电线，致使23人触电身亡。

“婚礼上，电缆掉在一扇金属门上，导致23名遇难，全部为触电身亡，”东部省（Eastern Province）名叫Abdullah Khashman的官员通过电话说。

据当地报纸网站发布的图片，事故发生后该庭院一片狼藉，桌椅倒地，场地中间立着一根电线杆，上面悬着给灯泡供电的电线。

Khashman称，遇难人员均来自同一部落。事故中另有30人受伤。

鸣枪庆祝是沙特某些部落地区的婚庆习俗，该国上月对此予以禁止。

沙特官方媒体沙特通讯社（Saudi Press Agency）报导称，东部省省长Prince Mohammed bin Fahd已要求调查该事故。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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