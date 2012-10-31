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市场报道 | 2012年 10月 31日 星期三 17:43 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元扩大涨幅,因利好数据提振经济复苏希望

路透伦敦10月31日电---英镑兑美元周三扩大涨幅,强劲的英国数据提供支撑.利好数据吸引越来越多的主权投资者把资金转向英镑.

英镑兑美元GBP=D4连续第二日上涨,上升0.3%至1.6115,靠近上周所及高点1.6144.短线支撑位料在55日移动均线切入位1.6027美元,据称亚洲国家央行的买单约在1.6080和1.6150美元附近.

英镑兑欧元持稳,欧元兑英镑EURGBP=D4报0.8065英镑,投资者为未来数周欧元走软布局.许多投资者认为欧元可能跌向上周五所及的低点0.8002.

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