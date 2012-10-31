〔欧洲汇市〕英镑兑美元扩大涨幅,因利好数据提振经济复苏希望

路透伦敦10月31日电---英镑兑美元周三扩大涨幅,强劲的英国数据提供支撑.利好数据吸引越来越多的主权投资者把资金转向英镑.

英镑兑美元GBP=D4连续第二日上涨,上升0.3%至1.6115,靠近上周所及高点1.6144.短线支撑位料在55日移动均线切入位1.6027美元,据称亚洲国家央行的买单约在1.6080和1.6150美元附近.