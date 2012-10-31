〔欧洲金融〕银行业者第三季提高企业贷款标准,未来数月料继续收紧--ECB

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透法兰克福10月31日电---欧洲央行(ECB)周三表示,银行业者第三季收紧企业贷款标准,尽管他们的融资紧张状况缓解,预计未来数月将进一步提高放贷要求.
欧央行在最新季度贷款调查中称,银行业者反映他们第三季获得所有类型零售和批发融资的渠道出现改善.
"与前季相比,今年第三季主权债危机对银行信贷标准的影响有所减轻."央行表示.
欧央行称,参加调查的欧元区银行中有净15%的银行在第三季收紧对企业放贷标准,高于第二季的10%.
该调查是在9月20日至10月9日期间进行的.调查补充称,银行业者预计来自企业消费者和购房者的贷款需求第四季将继续趋疲,他们认为将继续收紧自己的贷款规定.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
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